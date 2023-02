Nicht aufdringlich, schon gar nicht parteipolitisch, aber doch mit einer klaren Botschaft. So wollen die Parteien im Wahlkampf die Faschingsumzüge nutzen. Die SPÖ wird beim Umzug in Villach am Samstag mit Landeshauptmann Peter Kaiser und Bürgermeister Günther Albel die Themen Bildung und Betreuung in den Mittelpunkt rücken. Gut möglich, dass auch die schon bekannten Musketier-Kostüme („einer für alle, alle für einen“) zu sehen sein werden.