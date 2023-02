"Neun sind wir", ruft der Chauffeur des Kleinbusses mit Bauarbeitern durchs offene Autofenster - und bekommt volé neun Papiersackerln mit frischen Biokipferln gereicht. Kleine grüne Wahlbroschüren inklusive. Olga Voglauer (42), die Grüne Spitzenkandidatin, verteilt mit einem jungen Wahlkampfteam vor dem Klagenfurter Hauptbahnhof zwischen 7.15 und 8.30 Uhr, wenn die meisten Pendlerzüge ankommen und die Leute zur Arbeit eilen, an diesem Morgen 400 Kipferln; die Sätze "lieben Gruß von den Grünen" oder "Am 5. März die Olga wählen" inklusive. Für Gespräche ist keine Zeit. Man kann es als "Wahlkampf to go" sehen.