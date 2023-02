Ein Saal voll mit Frauen und Männern des Pensionistenverbandes Klagenfurt - Waidmannsdorf, die gerade ihre Jahreshauptversammlung halten. Für Peter Kaiser ist der Besuch hier ein Heimspiel. Der Landeshauptmann, der als SPÖ-Spitzenkandidat für die Landtagswahl vorbei kommt, ist Waidmannsdorfer - und Mitglied dieser SPÖ-Seniorenorganisation. Primelstöckerln werden an diesem Valentinstag an die Frauen, kleine rote Schokoherzen an die Männer verteilt. Auch wenn es kernrotes Wählerklientel ist, um Unterstützung für die Wahl am 5. März wird dennoch gebeten.„Wir hoffen, dass er es wieder schafft und Landeshauptmann bleibt“, sagt Brigitte. „Er hat fürs Land einiges bewirkt.“ In seiner kurzen Rede geht Kaiser „auf die derzeit nicht leichten Zeiten“ ein und skizziert Hilfen des Landes wegen der Teuerungen: 600 Euro Kärnten Bonus mit Rechtsanspruch, verbesserte Wohnbeihilfe, Hilfe in besonderen Lebenslagen.