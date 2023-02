Video. Im Kleine-Zeitung-Video-Format "Zocken!" bitten wir vor der Landtagswahl Jungpolitiker auf die Couch – zum Computerspielen und um ihnen unbequeme Fragen zu stellen. In dieser Episode: Lukas Latschen von den Neos.

Warum gehen junge Menschen noch in die Politik? Was treibt sie an? Was wollen Sie bewegen? Und: Darf man bei den Neos auch Lederhosen tragen?

Im neuen Kleine-Zeitung-Format "Zocken!" bittet Redakteur Marco-William Ninaus die jüngsten Kandidaten für die Landtagswahl auf die Couch. Zum Zocken und zum Polit-Interview der anderen Art.

In dieser Episode darf Lukas Latschen zum Controller greifen. Mit 18 Jahren ist der Neos-Politiker der Jüngste in der Runde. Seine politischen Stehsätze sitzen aber schon wie bei seinen erfahrenen Kollegen. Zudem erzählt er über seine Erfahrungen mit Alkohol, wie er in den Kitzbühel-Urlaub fährt und warum er sich gegen die ÖVP entschieden hat.