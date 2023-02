Die Freiheitliche Jugend warnt dieser Tage vor einer „Slowenisierung“ Kärntens. Schämen Sie sich gar nicht dafür?

ERWIN ANGERER: Das Posting richtet sich nicht gegen die Volksgruppe, sondern gegen die SPÖ – die will eine Slowenisierung der Gerichte in Völkermarkt, Villach und Klagenfurt. Ich will, dass die zweisprachigen Bezirksgerichte in Bad Eisenkappel, Bleiburg und Ferlach bleiben.

JANOS JUVAN: Ich finde schade, dass Erwin Angerer eine Gelegenheit auslässt, sich vom Posting der FPÖ-Jugend zu distanzieren. Wir brauchen mutige Schritte in die Zukunft, nicht rechte Hetze. Kärnten liegt an der Schnittstelle dreier großer Sprachkulturen. Unsere Kinder sollen all diese Sprachen lernen.