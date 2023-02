In der Podcast-Reihe "Plauderei unter Freunden" bitten wir die Spitzenkandidaten der Landtagswahl gemeinsam mit ihren besten Freunden vor das Mikrofon. In dieser Episode: FPÖ-Chef Erwin Angerer und Helmut Fürstauer.

Ein Bürgermeister bringt seinen Vizebürgermeister als "besten Freund" zu einem Gespräch? Was aufgesetzt wirken könnte, ist im Fall von Erwin Angerer, FPÖ-Spitzenkandidat für die Landtagswahl und Bürgermeister von Mühldorf, und Helmut Fürstauer, Vizebürgermeister in Mühldorf, genau das Gegenteil. Die beiden FPÖ-Politiker sind seit Kindestagen beste Freunde. Entsprechend weit reichen die Geschichten zurück, die ihnen Thomas Plauder, Ressortleiterstellvertreter der Kleinen Zeitung, in der Podcast-Reihe "Plauderei unter Freunden" entlockt.