Video. Im Kleine-Zeitung-Video-Format "Zocken!" bitten wir vor der Landtagswahl Jungpolitiker auf die Couch – zum Computerspielen und um ihnen unbequeme Fragen zu stellen. In dieser Episode: Julia Gruber von der ÖVP.

Warum gehen junge Menschen noch in die Politik? Was treibt sie an? Was wollen Sie bewegen? Und: Wer steckt im Gru-Bär Kostüm?

Im neuen Kleine-Zeitung-Format "Zocken!" bittet Redakteur Marco-William Ninaus die jüngsten Kandidaten für die Landtagswahl auf die Couch. Zum Zocken und zum Polit-Interview der anderen Art.

In dieser Episode greift Julia Gruber zum Controller. Die ÖVP-Kandidatin hat eine beeindruckende Sammlung von Bildern mit prominenten Parteifreunden, erzählt von politischen Vorhaben und meint, ihre Partei hätte kein Korruptionsproblem.