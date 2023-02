Peter Kaiser bleibt weiter Landeshauptmann – aber nicht bis 2028 im Amt; oder es gibt eine Dreier-Koalition mit FPÖ, ÖVP, Team Kärnten mit einer Landeshauptmann-Halbzeitlösung: Gute drei Wochen vor der Landtagswahl am 5. März gibt es naturgemäß Varianten-Spekulationen. Nach dem Absturz der Landeshauptmann-Parteien ÖVP in Niederösterreich und Tirol stellt sich die Frage, ob auch in Kärnten die SPÖ als mächtigste Partei von den Wählerinnen und Wählern abgestraft wird?