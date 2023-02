Podcast. In der Podcast-Reihe "Plauderei unter Freunden" sprechen wir mit den Spitzenkandidaten für die Kärntner Landtagswahl. In dieser Episode: ÖVP-Chef Martin Gruber und sein bester Freund Wolfgang Huber.

Sie kennen die Politiker so, wie sonst niemand; aus einer Zeit, in denen sie noch nicht mit Amt und Partei in Verbindung gebracht wurden: die besten Freunde der Spitzenkandidaten für die Landtagswahl. Wer sonst sollte also das bessere Korrektiv wider die politische Inszenierung sein?