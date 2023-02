Bis zum Urnengang sind es noch etwas mehr als drei Wochen. Thematisch ist der Wahlkampf in Kärnten noch nicht so wirklich in Schwung gekommen. Etwas mehr an Konkretem könnten die Wähler als Entscheidungshilfe schon noch vertragen. Dafür mehren sich jetzt diverse Auffälligkeiten.