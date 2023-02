Pflegekräfte in Heimen und in der mobilen Pflege sind in Kärnten heiß begehrt. Es gibt immer mehr ältere und pflegebedürftige Menschen, während immer weniger junge Leute nachkommen. Und die, die eine Pflegeausbildung haben, wechseln oft in andere Berufe oder arbeiten nur Teilzeit. Pflegenotstand ist somit mehr als nur ein Stichwort oder Theorie.