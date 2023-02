Video. Im Kleine-Zeitung-Video-Format "Zocken!" bitten wir vor der Landtagswahl Jungpolitiker auf die Couch – zum Computerspielen und um ihnen unbequeme Fragen zu stellen.

Warum gehen junge Menschen noch in die Politik? Was treibt sie an? Was wollen Sie bewegen? Und: Wo gibt es im Kärntner Landtag die ungestörtesten Plätzchen?

Im neuen Kleine-Zeitung-Format "Zocken!" bittet Redakteur Marco-William Ninaus die jüngsten Kandidaten für die Landtagswahl auf die Couch. Zum Zocken und zum Polit-Interview der anderen Art.

Den Anfang macht Luca Burgstaller von der SPÖ. Der 27-jährige Gailtaler ist bereits seit 2018 Abgeordneter zum Kärntner Landtag. Dass er zu Beginn für die Partei "einfach praktisch" war und warum man in vielen Sitzungen am Handy hängt, erzählt er im Video.