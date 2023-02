"A Kreuzerl moch i oben bei der SPÖ. A Stimm gibts a fürn Fellner, weil i den gern wöh!", wurde Lou Begas One-Hit-Wonder "Mambo No. 5" umgetextet. In den sozialen Medien erfreut sich der eineinhalb Minuten lange Clip großer Beliebtheit. In den Gängen der Landesregierung soll man da schon – vorsichtig ausgedrückt – eher geteilter Meinung sein.