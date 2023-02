Neos versprechen ein Heilmittel gegen "Subventionitis"

Janos Juvan soll die Neos in den achten von neun Landtagen in Österreich führen. Seine Parteichefin Beate Meinl-Reisinger wurde vor ihrer Rede beim Wahlkampfauftakt noch in der Klagenfurter Innenstadt fündig.