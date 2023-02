Im Umfeld der SPÖ wächst die Sorge, dass nach der Landtagswahl am 5. März eine Koalition gegen sie gebildet wird. "Wir müssen etwas tun, damit Peter Kaiser Landeshauptmann bleibt", sagt Monika Kircher, Ex-Infineon-Chefin und von 1991 bis 2001 SPÖ-Vizebürgermeisterin in Villach. "Aufgrund des Wahlsystems ist das kein Selbstläufer. Wir haben in Kärnten schon Erfahrung damit, dass nicht die stärkste Partei den Landeshauptmann stellt." Deshalb habe sie mit "Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft" ein Personenkomitee für Kaiser formiert, das am heutigen Donnerstag präsentiert wird.