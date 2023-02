Wenn man in Kärnten im öffentlichen Dienst eine gut bezahlte Stellung ergattern will, muss man nicht bei der Landeshauptmann-Partei (SPÖ, Anm.) sein, sondern bei der "Kaiser-Partie." Bei seiner Pressekonferenz am Mittwoch hat Team-Kärnten (TK)-Chef Gerhard Köfer dem amtierenden Landeshauptmann Peter Kaiser Postenschacher und Freunderlwirtschaft vorgeworfen. Intensiv diskutiert wird das Thema in der morgigen Landtagssitzung, für deren "Aktuelle Stunde" das Team Kärnten das Vorschlagsrecht hatte.

Beispiele für einschlägige Besetzungen

Um seine Vorwürfe zu untermauern, nannte Köfer eine ganze Reihe von Spitzenpositionen, die mit "Kaiser-Günstlingen" besetzt worden seien. Dazu gehören etwa der Leiter der Verwaltungsakademie, der Büroleiter bei Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig war, der Leiter des Bürgerbüros, der früher als Geschäftsführer der Bezirksorganisation Feldkirchen tätig war, oder der Landessportdirektor, ehemals Mitarbeiter im Büro Kaiser.

Lehrer verzichten auf Bewerbungen

Zudem gäbe es, so Köfer, eine Reihe von Pädagogen im Land, die sich für eine frei werdende Stelle als Schuldirektor interessieren, aber sich erst gar nicht bewerben, weil sie wissen, dass die Führungsposition "eh schon vergeben" sei. Köfer erinnerte an eine Aktion im Jahr 2018, als er in verschlossenen Kuverts die Namen von Bewerbern für fünf Spitzenposten im Landesdienst bei einem Notar hinterlegte, um so die Besetzung durch Parteigünstlinge zu beweisen. Monate später habe sich seine Prognose als richtig erwiesen.