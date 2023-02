Während in diesen Tagen und Wochen Eltern dabei sind, ihre Kinder in einer Kindertagesstätte oder im Kindergarten anzumelden, werden auf politischer Ebene die Rahmenbedingungen einschneidend verändert/verbessert. Kleinere Kindergartengruppen, verbesserte Arbeitsbedingungen und höhere bzw. halbwegs einheitliche Gehälter für die Beschäftigten und für die Eltern quasi Gratis-Kindergartenplätze sowie bessere Öffnungszeiten: Das soll das neue Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz bringen, das am Donnerstag im Landtag beschlossen wird. Mit dem neuen Kindergartenjahr, ab September 2023, wird es gelten.

Vieles, was Beschäftigte teils mit Protestaktionen seit langem fordern, soll sich ändern. Damit soll der Beruf künftig attraktiver und der jetzt schon eklatante Personalmangel abgefedert werden.