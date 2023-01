Noch fünf Wochen

Was das Ergebnis in Niederösterreich für die Wahl in Kärnten bedeutet

Absturz der stärksten Partei, historische Zugewinne für die FPÖ in Niederösterreich. Dazu behaupten sich Grüne und Neos mit leichten Zugewinnen. In fünf Wochen wird in Kärnten gewählt.