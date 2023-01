SPÖ, FPÖ, ÖVP, Team Kärnten, Grüne, Neos, Vision Österreich und BFK -Bündnis für Kärnten werden auf dem Stimmzettel für die Landtagswahl am 5. März stehen. So viel steht vorerst fest. Am Freitag 13 Uhr endet die Frist, bis zu der die Parteien ihre Unterschriftenlisten (zumindest 400 beglaubigte Unterschriften) bei der Landeswahlbehörde abgeben müssen, um kandidieren zu dürfen.