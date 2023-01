Eingeladen hatte man für Mittwoch zur "Plakat- bzw. Sujetpräsentation". Das erste Wort hat die SPÖ dann schnell aus ihrem Vokabular gestrichen. Denn Plakate werde man schließlich keine aufstellen. "Wir werden nicht unsere schöne Naturlandschaft mit inhaltslosen Phrasen verstellen", sagt Geschäftsführer Andreas Sucher. Geworben werden soll ausschließlich auf Rolling Boards und weiteren bereits vorhandenen Flächen. Und mit den altbekannten Schneemännern. Denen allerdings in regelmäßiger Sicherheit der Kopf abhandenkommt. "Das kennen wir leider schon. Den Schneemann vor unserer Parteizentrale haben wir viermal wieder aufbauen müssen", sagt Sucher.

Die Wahl 2013 sei eine Zeitenwende gewesen. Ein neues Ortsbildpflege- und Naturschutzgesetz hat die Werbemöglichkeiten seither eingeschränkt. "Wir gehen zum dritten Mal plakatfrei in eine Wahl. Wer sich zurückerinnert, weiß noch gut, dass man sich zuvor fast schon slalomartig durch die Plakatwälder am Neuen Platz in Klagenfurt oder am Hans-Gasser-Platz in Villach bewegen musste", sagt Kaiser. Es werde auch keine Wegwerfartikel geben, sondern nur einen SPÖ-Folder sowie einen recyclebaren Kugelschreiber aus Pappe.

