Viele Komplimente ertragen? "Da bin ich Bruno Kreisky nicht unähnlich"

Mit "alle gegen uns" stimmte sich die SPÖ auf den Wahlkampf ein. Landeshauptmann Peter Kaiser warnte vor einer Koalition an den Sozialdemokraten vorbei. Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner will Kärntner Politik in Wien machen.