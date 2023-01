"Es steht viel auf dem Spiel", sagte Justizministerin Alma Zadić beim Wahlkampfauftakt der Grünen in Klagenfurt und persiflierte gleichzeitig eine schnell berühmt gewordene Rede von Johanna Mikl-Leitner. Bei aller Tragik, die mit der Aufforderung der Niederösterreichischen Landeshauptfrau, um jede Stimme zu kämpfen, mitgeschwungen ist, ist die Ausgangslage bei den Kärntner Grünen – auf einem anderen Niveau – nicht unähnlich. Es geht um den Wiedereinzug in den Landtag und – wenn es nach Vizekanzler Werner Kogler geht – auch um die Rückkehr in die Landesregierung. "Das ist eine freundliche Einladung an Landeshauptmann Peter Kaiser, es sich gut zu überlegen. Dann sehen wir ja, wie sich die Sozialdemokratie entscheidet", formulierte Kogler in Vorausschau auf die Koalitionsverhandlungen. "Das Comeback wird stärker, als wir vorher dagestanden sind", prophezeite der Vizekanzler.