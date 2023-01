"Hoffentlich überstehe ich diesen Abend", klagte Spitzenkandidat und Parteichef Gerhard Köfer mit kratziger Stimme. Im Veldener Casineum stieg am Freitag der Wahlkampfauftakt des Teams Kärnten für die Landtagswahlen. Eilends begaben sich einige Damen des Veranstaltungskomitees in die örtliche Apotheke, um den Chef mit passenden Arzneimitteln zu versorgen. Als die Tanzgruppe "The Fam of Arts" aus Klagenfurt zu den Klängen von Marylin Monroes "Diamonds are the girls best friends" die Veranstaltung eröffnete, waren Köfers stimmliche Probleme längst vergessen.