Einen gewichtigen Vorstoß gibt es jetzt in Kärnten für die Freigabe von Freiflächen zur Errichtung von Photovoltaikanlagen. Der Villacher Bürgermeister Günther Albel fordert in seiner Funktion als Obmann des Städtebundes vom Land rasche rechtliche Veränderungen im Raumordnungsgesetz. Gefordert ist in erster Linie Albels SPÖ-Parteikollege, Landesrat Daniel Fellner (Gemeinden, Raumordnung).