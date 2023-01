Wahlkampfzeiten sind für Parteizentralen immer hoch brisante Phasen. In der ÖVP gab es zuletzt noch Steigerungsstufen. Galt es doch, eine prominente Gastrednerin, einen prominenten Gastredner für den politischen Aschermittwoch der Partei zu finden, bei dem auch Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteichef Karl Nehammer in Klagenfurt sein wird. Seit dem Jahr 2019 (als es keine Wahlen gab) liegt die Latte hoch. Da war Ex-Boxer Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, an der Seite des damaligen ÖVP-Bundeskanzlers Sebastian Kurz in Klagenfurt. Die Partei erinnert sich an 1300 begeisterte ÖVP-ler in der Messehalle in Klagenfurt.