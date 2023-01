Das Spiel um Platz drei gehört im Sport eher zum unliebsamen Beiwerk. Bei der Landtagswahl in Kärnten könnte es, was die Platzierungen betrifft, noch das spannendste Match werden. Zumindest eine Umfrage sieht das Team Kärnten bereits auf Platz drei – und damit vor der ÖVP. Gerhard Köfer gab bei der Präsentation seiner Mannschaft am Dienstag mit zehn Prozent erst ein recht bescheidenes Wahlziel aus, um dann mit der Ansage "ich will Landeshauptmann werden" nachzulegen. Als Vorbild dient ÖVP-Landeshauptmann Christof Zernatto, der nach den Wahlen 1994 mit der drittstärksten Fraktion des Landtags im Rücken (allerdings mit 24 Prozent) zum Landeschef wurde.