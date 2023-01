Bei der heutigen außerordentlichen Regierungssitzung werden SPÖ und ÖVP finanzielle Erleichterungen beschließen. Eineinhalb Monate vor der Landtagswahl wird der "Kärnten Bonus" von 400 auf 600 Euro erhöht. Außerdem werden die Einkommensgrenzen angehoben. Es wird also mehr Bezieher geben. Die Kosten liegen bei 42 Millionen Euro, wobei 28 Millionen der Bund übernehmen sollte. Man wolle damit helfen, die "massiven und immer mehr Menschen bis in den Mittelstand belastenden Teuerungen zu bewältigen".

Eine "spürbare Vergünstigung" kündigt Sebastian Schuschnig (ÖVP) mit sofortiger Wirkung für das Kärnten Ticket an. Derzeit liegt der Preis bei 550 Euro. Der neue Tarif soll heute im Anschluss an die Regierungssitzung präsentiert werden. Auch das Seniorenticket wird laut Plänen der Regierung deutlich billiger. "Wer sein Ticket für heuer schon gekauft hat, der bekommt die Differenz refundiert", sagt der Referent für den öffentlichen Verkehr. Geplant ist ein Sondertarif für das heurige Jahr. Wer sein Ticket also schon im Vorjahr gelöst hat, kann es im Laufe des Jahres 2023 zum vergünstigten Tarif wieder verlängern. Die Mobilität sei einer der Haupttreiber der Teuerung, mit dem Ausbau des Angebots habe man Anreize für den öffentlichen Verkehr geschaffen. Rund 6200 Menschen in Kärnten waren bisher mit dem Ableger des Klimatickets unterwegs.