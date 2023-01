Kärntner Parteien starten den Wahlkampf mit Marathon und Kino

Sieben Wochen sind es noch bis zur Landtagswahl in Kärnten am 5. März. Ab sofort starten die Parteien offiziell in die heiße Wahlkampfphase. Unterstützung reist aus Wien an. Die Promi-Frage ist noch offen.