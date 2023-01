Zuwanderung, degressives Arbeitslosengeld und arbeitende Pensionisten gefordert

In Kärnten sind derzeit 6000 offene Stellen unbesetzt. Landesrat Martin Gruber (ÖVP) wirbt im Bund für ein degressives Arbeitslosengeld. Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl will arbeiten in der Pension attraktiver machen.