Totengedenken. Es gibt erfreulichere Termine, um einen Tag zu beginnen. Am Kärntner Landesfeiertag gehört das für einen Landeshauptmann aber dazu. 9.30 Uhr am Freitag, 10. Oktober 2008. Noch hängt ein wenig Hochnebel über Klagenfurt. Jörg Haider und seine Regierungskollegen legen, wie jedes Jahr, am Friedhof Annabichl einen Kranz nieder – am Ehrenmal der Kärntner Abwehrkämpfer.