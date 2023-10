Im Landtag sorgte heute Vormittag eine Aussage von FPO-Klubobmann Erwin Angerer für Aufregung. Im Zuge der Aktuellen Stunde zum beitragsfreien Kindergarten sagte er in Richtung SPÖ-Mandatare: "Aber Ihr wollt die Kinder in kommunistische Umerziehungslager setzen." Davor hatte er die FPÖ-Position deponiert, dass das Land jene Eltern bezahlen solle mit einem Erziehungsscheck, die ihre Kinder lieber Zuhause betreuen. Eltern sollten frei entscheiden können, wo ihre Kinder betreut werden, so Angerer.