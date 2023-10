Im Landtag sorgte heute Vormittag eine Aussage von FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer für Aufregung. Im Zuge der Aktuellen Stunde zum beitragsfreien Kindergarten sagte er in Richtung SPÖ-Mandatare: "Wir sagen, die Familie, vor allem die Mutter, sollen frei entscheiden können, ob sie in den ersten Jahren zuhause bleibt beim Kind. Dann soll sie auch eine entsprechende Unterstützung kriegen. Aber ihr wollt's sie ja in kommunistische Umerziehungslager reinsetzen und von klein gleich auf als Marxisten erziehen."