Die politische Sommerpause in Kärnten ist vorüber. Die Freiheitlichen haben sich am Mittwoch zu einer eintägigen Klubklausur ins Seepark Hotel in Klagenfurt zurückgezogen. Herausgearbeitet wurden neue Forderungen an die Landesregierung. Unter anderem schwebt der FPÖ eine Leistungsabgeltung für Waldbesitzer vor, die einen Schutzwald erhalten oder neu herstellen. "Die Ursachen der Unwetter werden wir nicht beeinflussen können. Wir können uns nur auf die Ereignisse vorbereiten", sagt Parteichef Erwin Angerer.