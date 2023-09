Als das Landesbudget 2024 – wegen der Landtagswahlen vom März – erst zur Jahresmitte beschlossen wurde, war es nicht mehr als ein Arbeitsbudget und die Fortschreibung von 2022, also ohne Schwerpunktsetzungen. Die zeigen sich jetzt im Budgetnachtrag, der am Dienstag in der ersten Regierungssitzung nach der Sommerpause von SPÖ und ÖVP beschlossen wurde. Erstmals sind im Zahlenwerk auch Schwerpunkte aus dem Koalitionsprogramm verankert.