Der Burschentag in Klagenfurt am ersten Wochenende des Septembers hat mit einer Schlägerei, drei leicht Verletzten und polizeilichen Ermittlungen geendet. Politisch steht die Veranstaltung ebenfalls noch vor einer Aufarbeitung. Die Grünen üben Kritik am Koalitionspartner aufgrund finanzieller Förderungen für den "Österreichische Pennälerring" (ÖPR), der Dachorganisation diverser Verbindungen, die laut Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) "starke rechtsextreme Tendenzen" aufweist. "Bis heute wurde die Förderung nicht wieder abgeschafft", kritisieren die Grünen in ihrer parlamentarischen Anfrage.