Kärnten und Slowenien wollen sich – gemeinsam mit der italienischen Region Friaul - erneut um eine Olympia-Teilnahme bewerben. Das besprachen der slowenische Sportminister Matjaž Han, der am Montag in Kärnten zu Gast war, und der Kärntner Landeshauptmann und Sportreferent Peter Kaiser (SPÖ). Bereits 1999 hatte man sich unter dem Motto "Senza Confini" um die Teilnahme an den Winterspielen 2006 beworben – allerdings erfolglos.

Jetzt will man sich für die Winterspiele im Jahr 2034 bewerben und dafür auch Italien ins Boot holen. "Dass wir grenzüberschreitende Sportereignisse austragen können, haben wir schon bewiesen. Dass auf beiden Seiten Sportinfrastruktur vorhanden ist, um Winterspiele andenken zu können, ist auch belegbar", sagte Kaiser.

Was halten Sie davon? Stimmen Sie ab und diskutieren Sie im Meinungsforum unter diesem Artikel mit!