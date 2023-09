Er kehrt wieder: Nach seiner Bezirkstour durch Kärnten vor einem Monat ist SPÖ-Bundesparteichef Andreas Babler am Samstag in Klagenfurt beim traditionellen Familienfest der Landes-SPÖ dabei; so wie vor ihm die anderen Bundesparteiobleute auch. Funktionäre und deren Familienmitglieder, aber auch Pensionisten sind von Landesparteichef Peter Kaiser und Landesgeschäftsführer Andreas Sucher zur Villa Lido an den Wörthersee eingeladen.