Während die Kärntner Schülerinnen und Schüler das Finale der Sommerferien genießen, laufen in der Bildungsdirektion die letzten Vorarbeiten fürs neue Schuljahr auf Hochtouren. Was manche verwundert: Lehrerstellen werden auch jetzt noch, so kurz vor Schulbeginn, ausgeschrieben. 88 Lehrerposten für den Pflichtschulbereich sind für das bevorstehende Schuljahr 2023/24 noch zu besetzen, für Bundesschulen (Gymnasien, berufsbildende mittlere und höhere Schulen) werden mit Ende August noch rund 50 Posten ausgeschrieben.