"Es ist fast nicht mehr zu stemmen. Die Patientenströme nehmen überhand. Wir arbeiten an einem Tag wie vergangenen Montag zwölf Stunden ohne Pause durch. Dann arbeitet man nur noch ab, obwohl unsere Dienstführung das Beste versucht. Auf Details können wir nicht mehr achten. Für die Patienten kann das gefährdend sein." Drastisch zeigt Helmut Steiner, diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger am Klinikum Klagenfurt, die Arbeitsbelastung an einem Extremtag in der Zentralen Notfallaufnahme auf.