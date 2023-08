Was tun, wenn’s im Ohr rauscht, Bauchschmerzen zunehmen oder die Schwellung nach dem Insektenstich größer wird? Immer mehr Kärntnerinnen und Kärntner suchen von sich aus gleich Spitalsambulanzen auf (und müssen oft lange Wartezeiten in Kauf nehmen). Im Vorjahr gab es 617.000 Konsultationen, um 40.000 mehr als im Jahr davor, was einen absoluten Höchststand für den Ambulanzenbetrieb bedeutet (Zum Vergleich: Im Jahr 2020 waren es 530.400 Konsultationen). 126.720 Personen wurden im Vorjahr stationär aufgenommen, wie Landeshauptmann Peter Kaiser Dienstag nach der Regierungssitzung aufzeigte. Dort war der Rechnungsabschluss und Tätigkeitsbericht fürs Jahr 2022 des Gesundheitsfonds Thema. Der Fonds, in den Gelder von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen fließen, ist wesentlicher Zahler der Kärntner Spitäler.