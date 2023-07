Mit einer Schifffahrt am Wörthersee verabschiedeten sich die langjährigen Weggefährten von Franz Sturm. Anfang August geht der Leiter der Landesabteilung 3 – Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz in Pension. "Er hat seine Karriere beim Verfassungsdienst des Amtes der Kärntner Landesregierung begonnen und hat über 20 Jahre die Gemeindeabteilung – mit allen ihren politischen und verwaltungsrechtlichen Herausforderungen – geleitet", sagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) in seiner Laudatio, als er ihm das Goldene Ehrenzeichen des Landes verlieh.

Zahlreiche Gratulanten stellten sich bei der internen Abschiedsfeier auf dem Wörtherseeschiff "Thalia" ein, darunter Katastrophenschutzreferent Landesrat Daniel Fellner (SPÖ), Landesamtsdirektor-Stellvertreter Markus Matschek und Sturms Nachfolger als Leiter der Abteilung 3, Stefan Primosch. Auch mehrere Vertreterinnen und Vertreter der Kärntner Gemeinden waren gekommen, um sich von ihrem "Chef" zu verabschieden.

Sturm war 1991 in den Landesdienst eingetreten. Seit 2003 leitete er die Abteilung 3. Der promovierte Rechtswissenschaftler ist seit 2001 Lehrbeauftragter für Verfassungs- und Verwaltungsrecht an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt. 2008 wurde ihm von der Universität die Funktion eines Honorarprofessors für Öffentliches Recht verliehen. In der Verwaltungsakademie Kärnten war er als Vortragender in den Bereichen Verfassungsrecht, Allgemeine Gemeindeordnung, Raumordnung und Öffentliches Recht tätig.