Wer heuer bereits den sogenannten Kärnten-Bonus Plus in Höhe von 600 Euro bekommen hat, der kann sich über einen weiteren Zuschuss freuen. Die Kärntner Landesregierung hat am Montag die Auszahlung von weiteren 300 Euro an alle bisherigen Bezieher (rund 45.000 Haushalte) beschlossen.