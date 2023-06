Stellvertretender Klubobmann bei der einen Kandidatin (Pamela Rendi-Wagner), offizieller Unterstützer des zweiten Kandidaten (Hans Peter Doskozil), jetzt Klubobmann unter dem dritten, letztlich erfolgreichen Kandidaten (Andreas Babler). Böse Zungen würden Philip Kucher wohl als Opportunisten bezeichnen. Seinen Wechsel ins „Team Doskozil“ teilte er Rendi-Wagner in einem Telefonat mit. Wann er für sich erkannte, dass es einen Wechsel an der SPÖ-Bundesspitze brauche, will Kucher nicht sagen.