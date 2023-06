"Peinlich", "Supergau", "Schande", "Ihr seid zu gar nichts fähig!". Spott und Hohn müssen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der SPÖ-Landesparteizentrale nach dem Desaster beim Bundesparteitag in Linz anhören. Erboste Funktionäre, Parteimitglieder und Sympathisanten melden sich in hoher Zahl am Telefon und via E-Mail, sagt Landesgeschäftsführer Andreas Sucher. Es sei schwer zu kalmieren, "wir versuchen, vor allem zuzuhören und, wenn möglich, Erklärungen zu liefern".