Mieten, Wohnen, Lebensmittel, Strom, Treibstoff, Autoreparaturen, alles wurde teurer. Im Landtag setzt die FPÖ heute Initiativen für die Pendler. Per Dringlichkeitsantrag wird die Landesregierung zu Verhandlungen mit dem Bund aufgefordert: Denn die 2022 vom Bund verdoppelte Pendlerförderung läuft mit Ende Juni aus. Eine Verlängerung soll erwirkt werden, so Klubobmann Erwin Angerer, "damit die Pendler ab 1. Juli nicht bis zu 100 Euro im Monat verlieren". In Kärnten gibt es 118.000 Pendlerinnen und Pendler. Viele Menschen sind auf ihr Auto angewiesen, weil der Öffentliche Verkehr nicht ausreichende Angebote hat.