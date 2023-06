Mit 39 Delegierten war die Kärntner SPÖ beim Parteitag in Linz vertreten. Allen voran Landeshauptmann Peter Kaiser, der innerhalb einer spätestens seit Beginn der Mitgliederbefragung gespaltenen Partei als Mediator und einender Faktor gilt. „Beide Kandidaten haben mit ihrem glühenden Engagement um die Zukunft der SPÖ ein neues sozialdemokratisches Feuer entfacht, das Mut für die Zukunft macht“, sagt Kaiser, der sich als stellvertretender Bundesparteivorsitzender weiterhin unterstützend einbringen will. Mit dem Ende des Parteitages gehe es darum, die SPÖ zu einem „breiten Powerteam“ aufzustellen. „Bei allen Diskussionen im Vorfeld, war der Parteitag eindeutig von dem Wunsch getragen, gemeinsam und geeint die Zukunft für die Menschen Österreichs zu gestalten“, sagt Kaiser. Man könne mit einem guten Gefühl zurück in die Heimat fahren.