Chaostage in der SPÖ, so wie von manchen behauptet, die gebe es nicht, stellt für die Kärntner Roten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher klar. Debatten und Spekulationen sehr wohl, wer beim Bundesparteitag am 3. Juni in Linz Parteichef wird und Pamela Rendi-Wagner nachfolgt: Hans Peter Doskozil oder Andreas Babler.