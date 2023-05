Mit einem überraschenden Novum wurden jetzt die Weichen für die neue, fünfjährige Periode des Aufsichtsrates der Spitälerholding Kabeg gestellt. Nicht Gesundheits/Spitalsreferentin Landesrätin Beate Prettner ist - wie in der Vorperiode - die Vorsitzende des 14-köpfigen Gremiums, wofür die SPÖ als stimmenstärkste Landtagsfraktion das Vorschlagsrecht hat. Neuer Aufsichtsratschef ist Leo Murer, der als Büroleiter von Landeshauptmann Peter Kaiser mit Sommer in Pension geht - und so in gewichtiger Funktion bleibt. Prettner ist Kraft ihrer Regierungsfunktion automatisch und gleich wie Landeshauptmann Peter Kaiser und Finanzreferentin Gaby Schaunig gesetzliches Aufsichtsrats-Mitglied. Der SPÖ-Landtagsklub nominierte neben Murer erneut die Villacher Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser.