Der Juni naht und Kärnten hat immer noch kein Landesbudget für 2023! In Jahren von Landtagswahlen, wenn nicht klar ist, welche Parteien künftig die Landesregierung bilden und wer das Finanzressort bekommt, ist das allerdings ganz normal. Da arbeitet die Landesregierung mit der Zwölftelregelung: Geld wird so wie in den Monaten des Vorjahres zugeteilt. Schwerpunktsetzungen müssen (meist) warten.