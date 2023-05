"Das Pflegethema ist eine Hauptaufgabe für die Politik", sagt der Kärntner Gewerkschaftsvertreter (GPA) Valid Hanuna. Im Vorfeld des Internationalen Tages der Pflege (12. Mai) nennt er an der Seite der zuständigen Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) "die Arbeitsbedingungen als Hauptgrund, dass es zu wenig Arbeitskräfte gibt". 250 Betten in Kärntens Pflegeheimen können derzeit mangels Personal nicht belegt werden. Den Arbeitskräftemangel gibt es ebenso in der mobilen Pflege.